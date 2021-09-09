Экс-президент Афганистана попросил прощения у народа

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани извинился перед народом Афганистана после того, как сбежал из страны в поисках убежища, сообщает BBC.

"Уехать из Кабула было самым трудным решением в моей жизни", - заявил он, добавив, что сожалеет о том, что "не может все закончить иначе". В сообщении, опубликованном в Twitter, Ашраф Гани сказал, что не собирался бросать свой народ, но "это был единственный выход, чтобы избежать широкомасштабного насилия".

Кроме того, Ашраф Гани заявил, что посвятил 20 лет тому, чтобы помочь Афганистану стать "демократическим, процветающим и суверенным государством".

Ашраф Гани также опроверг информацию, что он путешествовал в ОАЭ примерно с $169 млн.

Ашраф Гани покинул Афганистан, когда 15 августа боевики "Талибана" подошли к столице. После чего он столкнулся с острой критикой со стороны других афганских политиков.-0-