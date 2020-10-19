Экс-президент Боливии Карлос Меса признал поражение на выборах главы государства

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента в Боливии выиграл выдвиженец партии Эво Моралеса - экс-министр экономики Луис Арсе. Его победу признал и бывший лидер Боливии Карлос Меса, сообщает ТАСС.

"Мы во главе оппозиции и будем действовать в этом качестве", - сказал Карлос Меса на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Unitel TV. Меса отметил, что оппозиционеры, как и обещали, "признают результаты".

Временный президент Боливии Жанин Аньес также признала победу представителя "Движения к социализму" Луиса Арсе на выборах главы государства.

Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, Арсе и Чокеуанка (кандидат в вице-президенты) заручаются поддержкой 52,4% участников голосования. Его основной конкурент правоцентрист Карлос Меса пока набирает 31,5% голосов избирателей.

В первых комментариях, прозвучавших в телеэфире, Арсе заверил, что его правительство будет править во благо всех боливийцев, что в стране будет создано правительство национального единства, и что он покончит с неопределенностью, царившей в стране на протяжении года.

Как сообщалось ранее, досрочные президентские выборы, созванные после отставки Эво Моралеса с поста главы государства на фоне протестов в ноябре прошлого года, изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако и. о. президента Жанин Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.

Выборы состоялись 18 октября. Основная борьба развернулась между экс-министром экономики и сторонником Моралеса Луисом Арсе и экс-президентом Карлосом Месой, руководившим страной с октября 2003 года по июнь 2005 года.-0-