Экс-президент Боливии попросил у Аргентины статус беженца

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Боливии Эво Моралес подал прошение о предоставлении ему в Аргентине статуса беженца вместо политического убежища после прибытия в страну. Об этом со ссылкой на МИД южноамериканской республики сообщает ТАСС.

"Моралес и Монтаньо (экс-министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо. - Прим. ТАСС) подписали соответствующие прошение по прибытии в аэропорт Эсейса, и в ближайшее время получат этот статус", - говорится в сообщении.

Моралес, после отставки с поста президента получивший политическое убежище в Мексике, и Монтаньо прилетели в Буэнос-Айрес утром 12 декабря. До их прибытия правительство Аргентины предоставило им и еще трем бывшим членам администрации Моралеса политическое убежище.

Согласно аргентинскому законодательству, беженцы обладают теми же правами, что и любой иностранный гражданин, получивший вид на жительство в Аргентине. В законе не говорится, что беженец не может заниматься политической деятельностью, однако ранее глава МИД Аргентины Фелипе Сола заявил, что правительство республики попросило Моралеса взять на себя обязательство не делать политических заявлений с территории Аргентины. 7 декабря экс-президент Боливии сообщил, что партия "Движение к социализму" назначила его руководителем штаба кандидата от политической силы на предстоящих выборах главы государства.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов и назначила свой кабинет министров.-0-