Экс-президент Мали Амаду Тумани Туре умер в возрасте 72 лет

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Мали Амаду Тумани Туре умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Амаду Тумани Туре умер в ночь на 10 ноября в Турции, куда был доставлен по состоянию здоровья", - сообщил его племянник Умар Туре агентству Agence France-Presse.

Амаду Тумани Туре занимал пост президента Мали в 1991-1992 годах, а также в 2002-2012 годах. Бывший армейский генерал получил признание благодаря проведению демократических реформ, однако был свергнут в результате военного переворота. Находясь в заключении у мятежников, Амаду Тумани Туре объявил 8 апреля 2012 года о своей отставке с высшего государственного поста. Затем он прибыл в Сенегал, где жил в изгнании в течение последующих пяти лет. Вернулся в Мали в декабре 2017 года и вел закрытый образ жизни, сообщает ТАСС.-0-