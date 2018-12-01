Экс-президент США Джордж Буш-старший ушел из жизни

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джордж Буш, 41-й президент Соединенных Штатов Америки, скончался в возрасте 94 лет, сообщает The Washington Post.

В этом же году умерла его жена Барбара Пирс.

Буш-старший родился 12 июня 1924 года в Милтоне (штат Массачусетс).

Политическую карьеру начал в 1964 году с поста председателя республиканской партии по округу Харрис, Техас. Главой государства был в 1989-1993 годах.

Неофициальное прозвище "старший" получил после того, как его сын Джордж Буш в 2001 году стал 43-м президентом США.-0-