Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в создании преступной группировки

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная финансовая прокуратура Франции предъявила бывшему президенту Николя Саркози обвинение в создании так называемой ассоциации злоумышленников, сообщает Euronews.

Обвинение выдвинуто после продолжавшегося четыре дня допроса бывшего главы республики в рамках расследования дела о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году. По данной статье Николя Саркози грозит до 10 лет тюремного заключения.

Для Франции подобное обвинение, выдвинутое в отношении бывшего президента, первое. Николя Саркози также обвиняют в коррупции, хищении государственных средств и владении незаконно полученными денежными средствами. Сам Саркози свою вину отрицает.

О финансировании кампании французского президента ливийские власти заявили в марте 2011 года. Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего главы государства признать факт получения финпомощи. Последовала серия независимых журналистских расследований, которые и привели к судебному.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.-0-