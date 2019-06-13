Экс-президенту Судана предъявлены обвинения в коррупции

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура Судана выдвинула отстраненному от власти президенту Омару аль-Баширу обвинения в коррупции, сообщает телеканал
Гособвинение предъявило экс-президенту Судана совершение коррупционных преступлений при осуществлении сделок с иностранной валютой. Против него также выдвинуты обвинения в отмывании денег. Во время обыска в одной из резиденций экс-президента, находившегося у власти в стране 30 лет, были обнаружены крупные суммы денег в разной валюте в эквиваленте более $110 млн.
В настоящее время аль-Башир содержится в центральной тюрьме Хартума Кобер.-0-
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