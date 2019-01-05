Экс-работник Amazon признал вину в рассылке писем с угрозами

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший работник американской корпорации Amazon, разославший более 150 писем с угрозами, в том числе президенту США Дональду Трампу и ряду бывших лидеров государства, признал в суде свою вину. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, 34-летний житель штата Калифорния Као Сюн сознался, что он в 2017 году начал рассылать письма, в которых содержались угрозы. Такие послания были отправлены, в частности, на имя Трампа в его семейную компанию Trump Organization в Нью-Йорке, на адреса бывших президентов США, включая Барака Обаму и Джорджа Буша - младшего, в отделения ФБР и другие ведомства.

В некоторых конвертах с письмами был белый порошок, который оказался обычной мукой, отмечает Fox News. В ряде посланий говорилось о якобы заложенных взрывных устройствах. В послании в ноябре 2017 года, отправленном в офис ФБР в Бостоне (штат Массачусетс), Као Сюн потребовал выплатить ему $1 млн.

В суде в Калифорнии ему были предъявлены обвинения. По словам подсудимого, его письма были шутками, и он не хотел причинить никому вреда.

Следователи отмечают, что у них нет свидетельств, что подсудимый мог собрать бомбу в домашних условиях. Адвокат подсудимого заявил, что его клиент страдает душевным расстройством и ранее проходил лечение.

Приговор Као Сюну вынесут в марте. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.-0-