Эксперт: дельта-штамм может остаться доминирующим, перестав эволюционировать

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставший доминирующим в мире штамм коронавируса дельта может остаться в популяции, перестав эволюционировать. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин, сообщает ТАСС.
По его словам, чем более адаптирован вирус к сложившимся условиям, тем сложнее ему эволюционировать. Этот процесс усложняет и вакцинация, активно распространяющаяся в мире.
Дельта-штамм стал новым вариантом коронавируса SARS-CoV-2, который был впервые выявлен в Индии. В отличие от других штаммов, он характеризуется высокой скоростью распространения. Из-за этого вариант дельта за очень короткое время фактически вытеснил все остальные разновидности SARS-CoV-2.-0-