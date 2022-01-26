Эксперт: для деэскалации напряженности Евросоюзу нужно "утихомирить" Украину, Прибалтику и Польшу

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз и НАТО должны "утихомирить" Украину, страны Прибалтики и Польшу, чтобы добиться деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказал ТАСС профессор международных отношений Европейского университета Валенсии Хорхе Местре.

"Война всегда может произойти, но ее также можно избежать, - отметил эксперт. - Россия уже дала четко понять, какая у нее позиция". Теперь, по его словам, НАТО и США должны проявить инициативу.

"Россия хочет добиться создания безопасного пространства вокруг себя", - сказал Хорхе Местре. По его словам, Западу нужно осадить Украину и некоторые страны Восточной Европы.

"С чем нельзя соглашаться, так это с этой динамикой утвердительных речей против России, поскольку единственное, что они делают, это загоняют нас в диалектическую спираль, основанную на конфликте, - добавил профессор. - Поэтому я думаю, что в настоящее время миссия ЕС, НАТО и даже США или Франции и Германии состоит в том, чтобы сказать Эстонии, Латвии, Литве, Польше, что они должны снизить градус постоянной атаки в отношении России".

Комментируя решение ряда стран отозвать семьи сотрудников из своих посольств в Киеве, эксперт назвал такую меру "алармистским сообщением, которое пытается запутать население". "Это является частью информационной кампании, которая создает впечатление, что мы уже находимся в состоянии войны", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-