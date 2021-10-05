Эксперт: энергокризис в Украине грозит уничтожить целые отрасли промышленности

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетический кризис в Украине ставит под угрозу не только отопительный сезон, но грозит уничтожить целые отрасли промышленности. Такое мнение в интервью телеканалу "Беларусь 1" высказал украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Эксперт рассказал, что в Украине "по централизованному отопительному сезону очень большие вопросы". "Тем более вопрос с установлением тарифов передан на места. Государство вышло из этой истории, отдав все на откуп местной власти, - рассказал Валентин Землянский. - Местная власть, не получая поддержки из центра, видя субвенции государственного бюджета, не знает сейчас, что делать. И начать отопительный сезон они вроде как не могут, и не понимают, из каких источников они будут финансировать вот эту разницу в тарифах. Из центра давят на них, что тарифы повышать нельзя, хотя прогнозы были, что на 30% тарифы на тепло и горячую воду вырастут".

Валентин Землянский отметил, что негативные последствия газового коллапса уже ощутил украинский химпром. "Я знаю, что есть проблемы у химиков, финансово-промышленной группы Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, но публично об этом не говорят. Хотя, безусловно, проблемы есть, потому что цена украинской биржи, цена для промышленности уже поднялась на уровень 25-28 тыс. гривен - это больше $1 тыс. за тысячу кубических метров", - добавил эксперт по вопросам энергетики.-0-