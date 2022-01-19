Эксперт: Клайпеду ждет сложный год из-за потери транзита белорусских удобрений и обострения отношений с КНР

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стивидорные компании, работающие в Клайпедском порту Литвы, ждут сложного года из-за предстоящей остановки транзита белорусских удобрений, обострения отношений с Китаем и повышения арендной платы. Об этом сообщает BaltNews со ссылкой на президента Литовской ассоциации стивидорных компаний (LJKKA) Вайдотаса Шилейку.

Отмечается, что в случае прекращения транспортировки подсанкционной продукции "Беларуськалия" в феврале этого года объемы перевалки Клайпедского порта упадут на 30-40%. Кроме того, на перевалку негативно повлияет напряженность в литовско-китайских отношениях.

"Мы не можем сказать, что оптимистично настроены в отношении перевалки. Китайские грузы занимают значительную часть в структуре нашей работы. Экспорт неуклонно и резко падает. Ситуация нехорошая. Потребуется время, чтобы переориентировать наш бизнес", - заявил Вайдотас Шилейка в интервью LRT.

Кроме того, стивидорные компании обеспокоены повышением арендной платы в порту по инициативе Министерства транспорта и коммуникаций Литвы. Они отмечают, что Клайпедскому порту все сложнее конкурировать с другими гаванями в Прибалтике.-0-