Эксперт назвал серьезной ситуацию с коронавирусом во всех регионах России

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции сейчас практически во всех регионах России достаточно серьезная. Уже зарегистрированы единичные случаи заражения мутацией коронавируса "Дельта плюс". Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов пояснил, что делает выводы, исходя из индекса распространения коронавируса, который сейчас превышает единицу. "Хотелось бы, чтобы он в летнее время был на уровне 0,7 и ниже, но он, к сожалению, по-прежнему больше единицы", - добавил он.

Александр Горелов добавил, что в России уже зарегистрированы единичные случаи "Дельта плюс", и отметил, что в стране осуществляется пристальный контроль за распространением многих респираторных вирусов, в том числе и за коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме.

Мутация коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что она способна инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.

Александр Горелов считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет сформирован в октябре, если к сентябрю не удастся провакцинировать 60% взрослого населения.

"Вы знаете, если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет. Мы - единственная страна, где доктор, я подчеркиваю, доктор может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины. И это важно в той ситуации, если у человека есть какие-то противопоказания или аллергические реакции", - сказал он.

Горелов напомнил, что альтернативы вакцинации как способа защитить жизнь и здоровье сейчас нет. Так, например, в Исландии, по его словам, привито уже 90% населения, и на протяжении трех недель случаи заражения не регистрируются. В стране также отменены все ограничительные мероприятия, в том числе и ношение масок.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 184,2 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 658 672 случая заражения, выздоровели 5 101 852 человека, умерли 139 316. Правительство РФ организовало ресурс "стопкоронавирус.рф" для информирования о ситуации в стране.-0-