Эксперт назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19

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Новости темы "Распространение коронавируса"
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемия COVID-19 сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года. Такой прогноз дал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает ТАСС.
"Что касается развития эпидемии в странах, то она продлится по меньшей мере до июня", - приводит заявление эксперта, сделанное на конференции эпидемиологов Китая, газета "Жэньминь жибао".
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза (из КНР) к пресечению привозных случаев", - добавил Чжун Наньшань.-0-