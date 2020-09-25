Эксперт о показателях COVID-19 в России: формальных признаков второй волны нет

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценка второй волны заражений коронавирусом должна основываться на соотношении числа заболевших с числом выздоровевших, цитирует ТАСС интервью РБК директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович.

По словам эксперта, разница между количеством выявленных и количеством выписанных - основной показатель. "В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика. В Питере ситуация другая. В Нижнем Новгороде другая. Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся", - рассказала Лариса Попович.

По мнению Ларисы Попович, наблюдаемый этой осенью рост числа заболевших нельзя назвать второй волной коронавируса: "Формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом".

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ отметила: каждый регион оценивает ситуацию по-своему. "В России об этом вообще говорить сложно, потому что не заканчивалось то, что называлось первой волной. У нас с задержкой ситуация где-то улучшалась, где-то ухудшалась, поэтому я бы не стала употреблять для российской статистики такие термины", - заключила эксперт.-0-