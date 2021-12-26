Эксперт: омикрон-штамм начинает очень быстро вытеснять дельту

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый штамм коронавируса омикрон в странах, где он получил распространение, начинает очень быстро вытеснять дельту. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, сообщает ТАСС.

"По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что омикрон очень быстро начинает вытеснять дельту", - сказал Владимир Гущин.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.-0-