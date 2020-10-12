Эксперт: пандемия может вдвое увеличить количество голодающих

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии количество людей, испытывающих острый продовольственный кризис, может увеличиться вдвое, полагает глава Немецкой организации помощи голодающим мира (Deutsche Welthungerhilfe) Матиас Могге. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Существующий в мире голод - это величайший моральный и этический провал нашего поколения, говорится в отчете Deutsche Welthungerhilfe, обнародованном 12 октября. На сегодняшний день почти 690 млн человек недоедают, у 144 млн детей из-за хронического недоедания наблюдаются задержки роста, 47 млн детей страдают от истощения.

Данные, использованные при составлении отчета, не учитывают ситуацию с распространением коронавируса. Последствия пандемии в отношении голода пока не ясны. Падение экономики приводит к уменьшению доходов, и во многих странах это будет означать недостаток продуктов питания. В странах, импортирующих продовольствие, это может привести к дополнительному недоеданию 80 млн человек, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

При этом в отчете Deutsche Welthungerhilfe содержатся и оптимистичные сведения. Согласно документу, в борьбе с голодом на планете достигнуты определенные успехи - с 2010 года среднемировые показатели глобального индекса голода снизились с 28,2 до 18,2 на шкале, где 0 - это полное исчезновение голода, а 100 - наихудшая возможная ситуация.

Наибольшее число страдающих от голода по-прежнему живут в африканских странах к югу от Сахары, где показатели глобального индекса достигают 27,8. На втором месте по числу голодающих и недоедающих - Южная Азия (26,0). Главные причины, мешающие справиться с голодом, - это кризисы и конфликты, а также бедность, неравенство, недостатки здравоохранения и последствия изменения климата, подытоживает Deutsche Welthungerhilfe.-0-