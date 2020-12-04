Эксперт предупредил о появлении смертельных иммунных расстройств из-за COVID-19

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая коронавирусная инфекция может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам, сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева, главный детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев, сообщает ТАСС.

"Это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекциями. То есть это заболевание, которое вызывает иммунные расстройства, приводящие к гибели людей. Поэтому мы сейчас заняты тем, чтобы использовать свои опыт и знания в лечении этих пациентов", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176.-0-