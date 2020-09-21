Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

21 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Вакцина от новой коронавирусной инфекции может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. Об этом заявил академик Российской академии наук заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

"Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава РФ после третьей фазы исследований вакцины", - отметил он.

Караулов также добавил, что изучение нового коронавируса представляет собой бесконечный процесс. "Он связан с совершенствованием диагностики и лечения. Не случайно только наш Минздрав выпустил уже восемь временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. А во всем мире разрабатываются где-то около 100 вакцин", - добавил он.-0-