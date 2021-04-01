Эксперт рассказала, почему переболевшим COVID-19 нельзя лететь в жаркие страны

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полеты в жаркие страны запрещены людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и есть риск развития тромбоза. Об этом рассказала главный реабилитолог Минздрава РФ профессор Галина Иванова в интервью газете "Известия".

"Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение", - сказала профессор.

Также нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть в горах из-за разреженной атмосферы. Поэтому перед поездкой в горы и катанием на лыжах нужно предварительно получить консультации у врача. "Но это не значит, что нужно сидеть и бояться всю оставшуюся жизнь тромбоза. Надо заниматься своим здоровьем, посещать терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, задавать им вопросы", - подчеркнула Галина Иванова.

Срок восстановления дыхательной функции у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, займет не менее 12 недель. Профессор пояснила, что у людей, болезнь которых протекала в тяжелой форме, и они долго находились в реанимации, в том числе на искусственной вентиляции легких, часто сохраняется кислородная зависимость. "Даже после выписки они хуже переносят нагрузки. Эти пациенты характеризуют свое состояние так: "Я ничего не могу, у меня ни на что нет сил", - отметила реабилитолог.

Те, кто не попадали в реанимацию и не находились на ИВЛ, но имели поражение легких 25% и больше, могут вернуться к обычной жизни, а затем почувствовать отрицательную динамику в своем состоянии. К самым легким осложнениям относятся нарушения сна и головные боли. Профессор добавила, что 100% пациентов жалуются на снижение устойчивости к нагрузкам.

Также Галина Иванова рассказала, что тяжелее COVID-19 переносят мужчины. "У них больше выражена тревога и беспокойство в отношении исхода и оценки текущей ситуации. Они воины, но не на поле борьбы с болезнью", - пояснила она. Но больше всего от коронавирусной инфекции страдает старшее поколение, так как дает о себе знать изношенность организма.

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут самостоятельно проходить реабилитацию и не обращаться к врачу, если они способны без затруднений задержать дыхание на 30 секунд. "Если человек способен спокойно задержать дыхание на 30 секунд, то может самостоятельно проходить реабилитацию по последствиям коронавирусной инфекции, его бронхолегочная система, условно, готова к жизни. Если не может, значит, надо обратиться к специалисту и восстанавливать способность обеспечивать кислородом работающие ткани", - сообщила она.

Галина Иванова объяснила, почему важно вакцинироваться. "Когда пациент получает серьезную порцию живого настоящего вируса, который способствует развитию болезни, у него есть все шансы получить те нарушения, о которых мы говорим. Если пациент прививается ослабленной частью или модификацией этого вируса, даже если в нем развернется какая-то картина заболевания, она уже будет усеченной. Не будет полного спектра болезни, а организм уже сможет понимать, как отвечать на эту интервенцию. Поэтому прививка - это важнейший элемент. Людям важно помнить, что даже если после вакцинации произойдет массивное инфицирование, в воздух попадет много вирусов, в 99,9% это заболевание будет протекать в легкой форме. И никто не умрет", - сказала профессор. -0-