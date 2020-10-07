Эксперт: раз в 2-3 года в Кыргызстане попытка госпереворота либо политическая турбулентность

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Раз в два-три года в Кыргызстане происходит либо попытка государственного переворота, либо политическая турбулентность, которые довольно быстро идут на спад. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Они быстро идут на спад, потому что кыргызы, судя по всему, очень пассионарный народ, который крайне эмоционально выражает свою политическую точку зрения, буквально подвергая разграблению города, - полагает он. - Я думаю, что это такая своеобразная национальная особенность. Но ситуация носит хаотичный характер только на первый взгляд. Я бы обратил внимание на то, что подобного рода события происходят ровно тогда, когда необходимо отвлечь внимание либо российской, либо мировой общественности от политических процессов, которые происходят в другой части света. Я имею в виду президентские выборы в США. Замечено, что посольства США, в Кыргызстане в частности, имеют весьма разветвленную сеть внутри гражданского общества. И по желанию, в принципе, организовать подобного рода беспорядки без особых политических последствий очень легко. Сейчас, я думаю, что ситуация в Беларуси, в Кыргызстане, в Нагорном Карабахе, а также в будущем, возможно, в Приднестровье и в Центральной Азии может перейти в фазу турбулентной для того, чтобы отвлечь внимание от очень сложных и очень, я бы сказал, грязных президентских выборов в самих США. По сути, используется модель, когда ты поджигаешь сарай соседа, чтобы скрыть пожар в собственном доме".

В Кыргызстане на фоне протестов идет самовольный захват должностей и предприятий Большинство кыргызских политиков считают, что в настоящее время в стране происходит "политическая вакханалия и наблюдается правовой вакуум", во время которых самозванцы из второстепенных партий массово захватывают должности и делят места в государственных и муниципальных структурах.

Алексей Мухин уверен, что ситуации в Кыргызстане и в Беларуси, безусловно, отличаются. "Во-первых, темпераментом народа, политической культурой, - сказал он. - Помимо этого, частая сменяемость глав государств Кыргызстана, честно говоря, поражает воображение, в то время как в Беларуси власть более-менее стабильна. Но и, конечно, значительное отличие то, что в Беларуси сценарий не удался, а в Кыргызстане подобные вещи удаются регулярно и уже не вызывают никакого удивления".

"Повторяющаяся турбулентность в Кыргызстане и в Украине говорит о том, что нельзя допускать ослабления политической системы. Как только ты начинаешь поступаться суверенитетом, наступает разрушение политической системы и дальше с тобой делают, что хотят, - любой актор, любой игрок, которому интересны твои ресурсы или который хочет что-то опробовать", - добавил Алексей Мухин.-0-