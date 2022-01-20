Вероятность заразиться омикроном у перенесших другой штамм составляет 15-20%

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вероятность заразиться омикроном у перенесших другой вариант коронавируса составляет примерно 15-20%. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС.

Наталья Пшеничная отметила, что вероятность заразиться омикроном после того, как человек переболел другим вариантом коронавируса, например дельтой, по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%.

По словам Пшеничной, у переболевших ковидом, которые заразились омикрон-штаммом, болезнь протекает без симптомов или с симптомами ОРВИ. "У одних пациентов повторная инфекция протекает бессимптомно, у других отмечается заложенность носа. В ряде случаев к заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель. Может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр - 38-38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп", - сказала она.-0-