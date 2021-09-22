Эксперт: самая дорогая зима всех времен в Европе неизбежна

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Германии, которые отапливают жилье газом, должны быть готовы к резкому росту цен на энергоносители. Причиной являются рекордные цены на газ и электроэнергию, а также резко возросшие цены на мазут. Карстен Фрич, эксперт Commerzbank по сырью, предупреждает, что самая дорогая зима всех времен неизбежна. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Десятки коммунальных предприятий уже повысили цены, аргументируя данную меру повышением закупочных цен на природный газ из-за резко выросшего спроса после того, как экономика вышла из пандемии, а также относительно опустевшими хранилищами. В актуальный период времени рыночная цена на газ находится на рекордно высоком уровне.

Поставки газа из России по-прежнему ограничены, поскольку страна восстанавливает собственные запасы, а экспорт газа из Норвегии был ниже среднего из-за ремонтных работ на месторождениях и перерабатывающих станциях. Специалисты считают, что окончательная цена будет зависеть от многих факторов, в том числе от погодных условий и пандемии, объема поставок газа из России на европейский рынок и ценовой конкуренции со стороны азиатских стран.

Оптовые цены на природный газ растут уже в течение нескольких месяцев, что сказывается и на потребителях. Региональные поставщики газа вынуждены повышать цены. По данным портала Verivox, 32 поставщика объявили о повышении цен в среднем на 12,6% в сентябре и октябре. Это означает, что при отоплении дома на одну семью стоимость за отопление возрастет примерно на 188 евро в год.

Эксперт Commerzbank приводит другие цифры: уже сейчас семья из четырех человек платит в среднем на 210 евро больше, чем в 2020 году, и в годовой перспективе это 1300 евро. Потребители должны быть готовы, что предстоящая зима приведет к большим затратам. Эксперты предупреждают, что рост цен может способствовать дальнейшему росту инфляции и стать очередным ударом по экономике.-0-