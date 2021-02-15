Эксперт считает, что британский штамм коронавируса вызывает опасную болезнь у детей

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский штамм коронавируса, быстро распространяющийся в Словакии, представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Об этом Словацкому радио заявила главный педиатр республики Элена Прокопова, сообщает ТАСС.

В клиниках страны увеличивается число больных, у которых вызываемое коронавирусом заболевание, часто протекающее в бессимптомной форме, перерастает в малоизученную болезнь, приводящую к высыпаниям на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук.

"Штамм коронавируса, пришедший из Китая во время первой волны пандемии, не был столь опасным для детей и подростков, как распространяющийся ныне британский штамм", - сообщила Элена Прокопова.

По ее словам, во время первой волны коронавируса фиксировались отдельные случаи, когда у детей болезнь протекала при температуре тела выше 38 градусов и вызывала высыпания, опухание слизистой рта, ладоней и ступней. "Но то, что это заболевание возникает как осложнение после COVID-19, мы поняли лишь недавно", - заявила педиатр.

Как правило, пациенты с такой болезнью поступают в клиники в критическом состоянии. В большинстве случаев, как показывает практика словацких педиатров, возраст этих больных колеблется от 5 до 6 лет. Госпитализируют и достигших 20-летнего возраста с ярко выраженными признаками заболевания.

Более подробных сведений Элена Прокопова не сообщила. Минздрав, по ее словам, обрабатывает поступающие из клиник данные о госпитализированных с симптомами нового заболевания у детей.-0-