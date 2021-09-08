Эксперт: тарифы на отопление и горячую воду в Украине взлетят до 70%

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине цены на отопление и горячую воду для бытовых потребителей в новом отопительном сезоне существенно возрастут, в зависимости от региона - на 30-70%. Об этом заявил президент Украинской организации защиты потребителей услуг Олег Титамир, сообщает украинское издание "Главред".

"Например, для жителей Черновцов тариф на поставку тепла и горячей воды и, соответственно, на распределение этих ресурсов может взлететь на 70%, для полтавчан - на 36-40%, для жителей столицы - на 30%", - прогнозирует эксперт.

По его расчетам, в новом отопительном сезоне за отопление однокомнатной квартиры в Киеве, вероятно, нужно будет выложить от 1700 до 2000 грн (от Br160 до Br189), а за трехкомнатную квартиру и все 4000 грн (Br378).

Эксперт также предупредил, что тарифы на холодную воду в среднем по Украине повысятся на 15-20%. Суммарное повышение стоимости жилищно-коммунальных платежей в Украине составит в среднем 20-40% в зависимости от региона.-0-