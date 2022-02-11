Эксперт: у 20% перенесших COVID-19 беременных дети отстают в развитии

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замедление темпов развития у детей наблюдается в 20% случаев, если мать перенесла коронавирус во время беременности, так как эта инфекция вызывает нарушение плацентарного кровообращения. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития - как психического, так и физического - у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев", - сказал он.

Александр Горелов отметил, что если вовремя обратить на это внимание и проходить реабилитацию, то эти последствия можно нивелировать.

По словам специалиста, у детей раннего возраста, которые сами перенесли ковид, наиболее частым осложнением становится синдром Кавасаки.

"Самым грозным для детей после четырех лет является мультисистемный воспалительный синдром, когда поражается несколько органов и систем, а первично заболевание протекает чаще незамеченным в семейном очаге. Ребенок вроде бы не болел, а через две-три недели у него повышается температура до 39-40 градусов, поражается несколько органов и систем, что может привести к реанимации", - добавил инфекционист.-0-