Эксперт: Украина стоит на пороге дефолта

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина стоит фактически на пороге дефолта, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в комментарии для издания "Капитал", сообщают РИА Новости.
По его словам, в последнее время Украина привлекала внешние коммерческие заимствования по чрезвычайно высоким ставкам. Прибыльность краткосрочных и долгосрочных величин подскочила до неадекватных величин, утверждает Сергей Саливон.
"Стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие свопы", - отметил эксперт.
Как считает Сергей Саливон, сложившаяся ситуация в украинской экономике в скором времени приведет к тому, что стране перестанут давать кредит на коммерческих условиях.-0-