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17 февраля 2022, 09:50

Эксперт: Украине пора садиться за подсчет убытков от информационной войны Запада

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украине пора садиться за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада. Об этом в своей колонке для издания "Главред" написал заслуженный экономист, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

"Особенность ситуации в Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, - те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами". Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины. При этом руководство России с той же регулярностью опровергало подготовку к "вторжению" в Украину", - отмечает Виктор Суслов.

Это имело тяжелые экономические и другие дестабилизационные воздействия для Украины. Так, президент Владимир Зеленский в своем недавнем видеообращении заявил, что в течение января на фоне заявлений о возможном вторжении РФ из Украины было выведено $12,5 млрд капитала, начал падать курс украинской гривны. "При этом и украинская разведка, и украинский президент, министр обороны почти ежедневно утверждали, что по объективным данным наблюдения никакой угрозы нападения России нет - не формируются соответствующие ударные группы, нет подвоза боеприпасов, размещения войск и так далее. То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики", - подчеркивает Виктор Суслов.

При этом большой паники в самой Украине не было - люди не толпились у банкоматов, а в магазинах не выметали остатки продуктов. То есть люди не поверили заявлениям Запада. Но так как в эти заявления поверили представители западного бизнеса и кредиторы, то ущерб для Украины был и еще будет весомым и долгосрочным, отмечает эксперт.

"Украине пора садиться за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада. Полеты самолетов в Украину теперь возобновятся. Западные дипломаты, вероятно, еще не успевшие распаковать свои чемоданы во Львове, уже сегодня начнут возвращаться в Киев. Но вот инвесторов и выведенные капиталы быстро вернуть не получится. Скорее всего, инвесторы предпочтут инвестировать в страны, над которыми не проводятся столь жестокие эксперименты. Экономика Украины понесла и еще будет нести большие потери", - прогнозирует экономист.

Возможно, главным фронтом завершающейся информационной войны был экономический, считает Виктор Суслов. "Под весь этот шум нагнетаемых фейков о грозящей войне, Украине интенсивно "впаривали" огромные объемы всяких вооружений. И не бесплатно, а в кредит, мы покупали и покупаем оружие, в том числе бывшее в употреблении, в том числе бывшее советское, в том числе с истекшими или истекающими сроками хранения, и оставшееся от Афганистана. Вроде и отказаться неудобно было, да и "не патриотично", потому что о нас "заботятся". Поэтому уже с оплатой в счет любезно предоставленного Британией кредита заказаны и военные корабли у Великобритании на 1,7 млрд фунтов стерлингов, и в счет турецкого кредита - корветы у Турции, не говоря уже об интенсивных поставках других вооружений", - говорит Виктор Суслов.

По его мнению, Запад таким образом решает свои проблемы. В частности, как только Евросоюз принял решение о предоставлении кредита Украине в 1,2 млрд евро, французский президент Эммануэль Макрон сразу же приехал в Киев и уговорил Зеленского купить на 900 млн евро тепловозов производства французской компании Alstom, от покупки которых недавно отказалась Аргентина. Притом что Украина имеет все компетенции, опыт и производственные мощности для производства собственных тепловозов. Потому полученные кредиты Украина не сможет использовать для развития собственной экономики или увеличения госзаказов для украинской промышленности.

Вместе с тем, по мнению Виктора Суслова, в нагнетании темы "вторжения в Украину" был и политический мотив. "Вполне возможно, что происшедшее было средством политического давления на Зеленского с целью вынудить его выполнить Минские соглашения в полном объеме. И у Украины нет выхода - лидеры Германии, Франции, США уже неоднократно вслух заявляли, что альтернативы "Минску" нет и Украина обязана его выполнять, потому что на этом же настаивает и РФ. Поэтому затягивание принятия решений Украиной вызвало вот такую форму, по сути, западных санкций, когда нам показывали, что если мы будем непослушными, нас просто обанкротят", - отмечает Виктор Суслов.

По его мнению, сегодня продолжается геополитический передел мира. Для Запада жизненно важно, чтобы не состоялся намечающийся военно-политический союз между Китаем и Россией, чтобы Россия не передала или не продала Китаю технологии производства гиперзвукового оружия и других вооружений, в которых Россия является мировым лидером. Тут интересы Украины для Запада не важны. Украина - всего лишь подконтрольный объект, которым можно торговать, усиливая переговорные позиции Запада в переговорах с Россией, считает эксперт.

"Нам всем еще предстоит анализировать далеко идущие политические последствия происшедшего", - заключает Виктор Суслов.-0-

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