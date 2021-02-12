Эксперт ВОЗ: есть свидетельства о повторном заражении людей новыми штаммами коронавируса

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает свидетельствами о том, что ранее перенесшие коронавирусную инфекцию люди могут повторно заразиться новыми штаммами. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, сообщает ТАСС.

"Сейчас мы получаем информацию о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса. И поступили первоначальные сообщения из ЮАР о том, что люди, которые прежде были инфицированы, могут снова заразиться", - указала эксперт.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и Южно-Африканской Республике стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению многих ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.-0-