Эксперт ВОЗ: не исключено появления более заразных штаммов коронавируса, чем омикрон

Мария ван Керкхове. Фото AP
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые варианты коронавируса могут быть более заразными, чем омикрон. Такое заявление сделала в воскресенье эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе "Наука за пять минут", сообщает ТАСС.
"Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться", - сказала Мария ван Керкхове. По мнению эксперта, омикрон не будет последним вариантом COVID-19. Керкхове подчеркнула, что о свойствах новых штаммов коронавируса в настоящий момент не известно, однако, "несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас".-0-