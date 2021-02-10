Эксперт ВОЗ призвал не доверять данным разведки США о коронавирусе

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член международной миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) британский зоолог Питер Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance, призвал не доверять данным разведки США о вирусе, сообщает ТАСС.

"Джо Байден вынужден занимать жесткую позицию по отношению к Китаю. Пожалуйста, не слишком полагайтесь на разведданные США (о вирусе): при администрации Трампа они все больше отрывались от реальной ситуации и были откровенно ошибочными", - написал он на своей странице в Twitter.

9 февраля на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американская администрация намерена тщательным образом изучить заключения миссии ВОЗ по итогам ее работы в городе Ухань. Кроме того, Псаки уточнила, что США не были вовлечены в планирование и проведение расследования ВОЗ в Ухане. Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, чтобы их специалисты получили доступ к интересующим их районам и объектам в КНР.

Между тем официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сегодня призвал власти США пригласить и в свою страну экспертов Всемирной организации здравоохранения для поисков следов происхождения коронавируса нового типа. "Надеемся, что США тоже будут открытыми и прозрачными, будут проявлять готовность к сотрудничеству и отношение, основанное на научных фактах, а также пригласят экспертов ВОЗ прибыть в их страну и провести исследования по поиску следов происхождения коронавируса", - заявил он на регулярном брифинге.

"Как мы уже неоднократно заявляли, существует множество свидетельств того, что во второй половине 2019 года существовало несколько очагов пандемии. Как сообщается, первый случай заражения в США мог произойти намного раньше, чем об этом говорится официально", - добавил дипломат.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты ВОЗ посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

По итогам работы эксперты ВОЗ заявили о том, что версия происхождения SARS-CoV-2 в результате инцидента в лаборатории является крайне маловероятной. Низкой вероятностью, по мнению специалистов, также обладает гипотеза о том, что люди заразились коронавирусом напрямую от диких животных. Также рассматривалась теория завоза коронавируса в Ухань через продовольственную продукцию, особенно замороженную. Наиболее вероятной гипотезой появления коронавируса эксперты сочли передачу SARS-CoV-2 к человеку от диких животных через неизвестное промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным резервуаром, в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.-0-