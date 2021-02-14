Эксперт ВОЗ считает версию передачи коронавируса летучими мышами наиболее вероятной

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), специалист по болезням животных Питер Дасзак считает версию о передаче коронавируса нового типа через летучих мышей наиболее вероятной. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times, сообщает БЕЛТА.

"Но если бы вы спросили, на какой путь я положил бы наибольший вес, я думаю, что вирус возник либо в Юго-Восточной Азии, либо в Южном Китае от летучих мышей, попав на ферму диких животных. Я был на многих из них, и там часто бывают смешанные виды - циветты, енотовидные собаки. Эти животные могут заразиться от летучих мышей", - сказал Питер Дасзак.

В интервью после своего возвращения в Нью-Йорк эксперт рассказал, что визит предоставил некоторые новые ключи к разгадке, которые, по мнению всех ученых, как китайских, так и международных, скорее всего, указывают на происхождение животного из Китая или Юго-Восточной Азии. Ученые в значительной степени опровергли утверждения о том, что вирус возник в лаборатории, заявив, что такая возможность была настолько маловероятной, что не стоила дальнейшего исследования.

Группа экспертов, отобранная Всемирной организацией здравоохранения для расследования происхождения вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, вернулась на прошлой неделе из Ухани. Команда планирует подготовить отчет о возможном происхождении вируса.-0-