Эксперт: заразиться можно одновременно штаммами дельта и омикрон

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек может заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса - дельта и омикрон, заявил сегодня заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.
"Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов - дельта и омикрон? Ответ: абсолютно возможно", - сказал Александр Горелов.
ВОЗ отмечает, что выявленный в 77 государствах омикрон-штамм имеет преимущества роста перед дельта-штаммом. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.-0-