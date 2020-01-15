Экспертиза признала убийцу мальчика в Нарьян-Маре невменяемым

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, зарезавший ребенка в детском саду Нарьян-Мара, признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Специалисты "НПИЦ имени Сербского" провели мужчине психолого-психиатрическую экспертизу. В результате было установлено, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера. Вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение, сразу же встал после его задержания.

В Нарьян-Маре (Россия) 31 октября мужчина с ножом ворвался в детский сад и убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Нападавший был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии. Подозреваемый ранее не был судим и не состоял на учете в полиции. В момент ЧП в детском саду находился охранник, однако злоумышленник смог пройти в дошкольное учреждение беспрепятственно.-0-

В детском саду Нарьян-Мара мужчина убил ребенка В момент ЧП в детском саду находился охранник, однако злоумышленник смог пройти в дошкольное учреждение беспрепятственно.