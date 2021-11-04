Экспертизу останков погибших при крушении Ан-12 под Иркутском могут начать через три дня

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты по проведению генетической экспертизы, которые займутся исследованием останков погибших при крушении грузового самолета Ан-12 под Иркутском, могут начать работу в течение ближайших трех дней. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев, информирует ТАСС.

"Сегодня мы определились, что в течение двух дней будут проведены все следственные действия, чтобы дальше уже заниматься вопросами, которые связаны с доставкой тел погибших. Кроме того, мы привлекаем специалистов по проведению генетической экспертизы, и сегодня нам подтверждают, что это возможно в течение трех дней", - сказал Игорь Кобзев.

Он также пояснил, что работу следователей на месте осложняют снегопад и метель, поэтому в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заместитель руководителя Восточного межрегионального СУ СК РФ на транспорте Александр Коротких попросил власти оказать помощь в расчистке снега, отметив, что первичный осмотр места происшествия необходимо завершить к вечеру четверга. "Там находятся не менее 50 человек. Определимся сейчас с инструментом, я думаю, они это сделают. Ничего сложного в этом нет", - отметил Игорь Кобзев.

Также глава региона сообщил, что движение транспорта по дороге регионального значения в районе авиакатастрофы самолета Ан-12 в Иркутской области восстановлено.

"Следственные органы попросили дополнительно убрать территорию от снега, чтобы качественно провести следственные действия, мы это сделаем. Ну и движение мы восстановили", - сообщил Игорь Кобзев, добавив, что на месте ЧП развернут лагерь для проведения поисково-спасательных и следственных работ.

К ликвидации последствий привлечены 296 человек и 76 единиц техники.-0-