Экспертная группа ВОЗ завершила работу в Китае

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершила работу в Китае. Результаты этой деятельности послужат основой для дальнейших изысканий, направленных на выяснение происхождения COVID-19, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Мы продолжаем изучать происхождение вируса, который вызывает COVID-19, - сказал Тедрос Гебрейесус. - Передовая группа ВОЗ, посетившая Китай, завершила свою работу, чтобы заложить основу для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснение происхождения вируса". По его словам, результатом этой миссии стала выработка экспертами ВОЗ и Китая документа об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ. В эту группу войдут эксперты из Китая и других стран.

Глава ВОЗ сообщил, что эпидемиологические исследования начнутся в Ухане. Их цель будет состоять в установлении потенциального источника инфекции во время ранних случаев COVID-19. "Свидетельства и гипотезы, которые будут сгенерированы во время этой работы, заложат основу для дальнейших долгосрочных изысканий", - отметил Тедрос Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что сейчас в мире разрабатывается ряд вакцин от коронавируса, некоторые из них проходят третью фазу клинических испытаний. "Мы все надеемся, что получим ряд эффективных вакцин, которые помогут предотвращать инфицирование людей", - сказал он. - Однако панацеи на настоящий момент нет, и ее может не быть никогда".

Глава ВОЗ также выразил мнение, что путем совместных действий мировому сообществу по силам справиться с пандемией. "Важное значение имеет глобальная солидарность", - подчеркнул он и призвал власти и население стран проявлять всеобъемлющий подход в этой деятельности, который предполагает, в частности, тестирование, изолирование, лечение пациентов, отслеживание контактов и помещение на карантин тех, кто имел контакты. Важную роль в противовирусных мероприятиях играют также соблюдение физической дистанции, ношение защитных масок и регулярное мытье рук. Тедрос Гебрейесус заявил, что необходимо продолжать мониторинг эпидемиологической ситуации, поскольку слишком быстрое снятие ограничений может привести к повторному увеличению случаев заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. По данным Reuters, общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило 18 млн, с момента вспышки скончались 687 тыс. человек. Больше всего зараженных зафиксировано в США (4,684 млн), на втором месте Бразилия (2,733 млн), на третьем - Индия (1,750 млн).-0-