Экспертная площадка ВОЗ разработает рекомендации по модернизации систем здравоохранения

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общеевропейская комиссия по вопросам здоровья и устойчивого развития создаст рекомендации для изменения систем здравоохранения и переосмысления подхода к инвестициям в здоровье, основываясь на опыте пандемии коронавируса. Об этом говорится в совместной статье директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович, посвященной итогам 2020 года, сообщает ТАСС.

"В состав общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития вошли специалисты из разных сфер, в том числе экс-главы государств и правительств, заслуженные ученые и экономисты, руководители учреждений медицинской и социальной помощи, представители бизнес-сообществ и финансовых учреждений, - говорится в статье. - Сквозь призму воздействия пандемии комиссия рассматривает изменения, которые необходимы в обществе, так, чтобы вопросы здоровья были на вершине политической повестки дня. Будут выработаны рекомендации о том, как инвестировать в здоровье, системы здравоохранения и социальной помощи на благо всех секторов".

Создание общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития было инициировано Европейским региональным бюро ВОЗ. Планируется, что комиссия представит итоговый доклад в сентябре 2021 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 84 млн человек, более 1,8 млн умерли.-0-