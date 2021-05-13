Эксперты: антитела к коронавирусу у легко переболевших сохраняются минимум 90 дней

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитела к коронавирусу при легком или бессимптомном течении инфекции могут сохраняться как минимум 90 дней. Об этом сообщили ТАСС в лабораторной службе "Хеликс" со ссылкой на исследование, проведенное вместе с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова.

"У перенесших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме антитела IgG достигают пикового уровня на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются минимум до 90 суток, у женщин старше 60 лет уровень образующихся специфических антител выше", - говорится в сообщении.

В исследовании приняли участие свыше 1,1 тыс. человек из более чем 20 регионов России. Все участники перенесли коронавирусную инфекцию легко или вообще без симптомов. В представительной выборке лишь у 0,9% женщин и 0,8% мужчин в возрасте от 18 до 44 лет спустя 30 суток после выявления инфекции не нашли иммуноглобулины. В других возрастных группах антитела обнаружились у всех участников.

Окончательные результаты исследования будут включать анализ уровня антител спустя 180 суток после перенесенной легко или без симптомов инфекции, а также оценку в течение полугода уровня иммуноглобулина IgG к коронавирусу у тех, у кого болезнь имела среднетяжелое и тяжелое течение. Всего будут изучены анализы 1,5 тыс. человек старше 18 лет.-0-