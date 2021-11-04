Эксперты: миллионы людей в США используют загрязненную воду

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миллионы жителей США пользуются водопроводной водой, содержащей химические элементы, которые могут привести к развитию рака у человека. Об этом говорится в опубликованных 3 ноября результатах исследования вашингтонской неправительственной организации Environmental Working Group (EWG, Экологическая рабочая группа), сообщает ТАСС.

Специалисты считают, что миллионы жителей всех штатов и столичного округа Колумбия используют воду, которая содержит "невидимый токсичный коктейль". Ученые из группы потратили два года на сбор и анализ данных о ее загрязнении в США. Они изучили почти 50 тыс. систем водоснабжения страны. Специалисты объясняют свои выводы "устаревшей инфраструктурой и сильно распространенными случаями загрязнения свежей воды", а также устаревшими нормами Агентства по охране окружающей среды, которое "допускает небезопасные уровни содержания токсичных химических веществ в питьевой воде".

Ученые обнаружили 56 загрязняющих веществ, ранее не выявленных в водопроводной воде в стране. Так, во многих американских городах, в том числе и в Вашингтоне, в ней зафиксировано значительное содержание мышьяка, бромдихлорметана, хлороформа и других веществ, которое многократно превышает допустимые нормы.-0-