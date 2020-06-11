Эксперты назвали самые безопасные направления для туризма

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее безопасными туристическими направлениями в 2020 году будут Турция, Болгария, Ямайка, Маврикий, Канада, Португалия, Саудовская Аравия и Мексика. К такому выводу пришли эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), сообщает РБК.

Организация вместе со специалистами в сфере здравоохранения разработала специальный протокол "Безопасные путешествия", метка о соответствии которому присваивается странам и городам, внедрившим новые требования для обеспечения безопасности туристов после пандемии коронавируса.

Протоколы разработаны для отелей, ресторанов, авиакомпаний, вокзалов и аэропортов и других учреждений и организаций из туристической отрасли. Они предусматривают новые правила дезинфекции помещений, внедрение бесконтактных технологий и социального дистанцирования клиентов.

К городам, где путешественникам будет безопаснее всего, организация отнесла испанские Мадрид, Барселону и Севилью и мексиканский Канкун. Среди безопасных регионов стран совет выделил канадскую провинцию Онтарио, а также заповедник Панта-Сур и полуостров Юкатан в Мексике.

Президент WTTC Глория Гевара выразила благодарность странам, которые обеспечивают быстрое восстановление туристической сферы, и пообещала в ближайшие недели расширить список безопасных направлений.

Всемирный совет по туризму и путешествиям - это международная неправительственная организация, в которую входят представители компаний, работающих в сфере туризма, со всего мира. Всего в WTTC состоит более 200 компаний (туристические компании и ассоциации, сети отелей, круизные компании и т.п.) с оборотом более $500 млрд, совокупно представляющих около 30% от мировой туристической индустрии, говорится на сайте объединения. Организация отстаивает интересы своих членов, занимается исследованиями в сфере туризма и распространением информации о ее тенденциях и проблемах.-0-