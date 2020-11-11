Эксперты ООН призвали вывести всех наемников из Нагорного Карабаха

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны нагорнокарабахского конфликта должны вывести всех наемников и больше не прибегать к их рекрутированию. Об этом говорится в заявлении экспертов, входящих в рабочую группу ООН по вопросу использования наемников как средства нарушения права человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение, сообщает ТАСС.

"Мы настоятельно призываем стороны и поддерживающие их государства немедленно вывести всех наемников и имеющих к ним отношение действующих лиц, а также не прибегать к дальнейшему рекрутированию, финансированию и размещению", - отметили эксперты.

Они приветствовали достигнутое 9 ноября соглашение о прекращении боевых действий в нагорнокарабахском конфликте, выразив надежду, что оно приведет к устойчивому миру в регионе.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил лидер РФ, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.-0-

В ОБСЕ приветствуют прекращение боев в Нагорном Карабахе