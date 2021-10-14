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14 октября 2021, 10:19

Эксперты понизили прогноз роста экономики ФРГ на текущий год

Фото picture alliance
Фото picture alliance

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году экономика Германии обрушилась из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В 2021 году ситуация улучшилась, но ряд факторов продолжает тормозить развитие, пишет Deutsche Welle.

Ведущие институты экономики ФРГ скорректировали в сторону понижения прогнозы по развитию экономики Германии на текущий год. В новом докладе, обнародованном в четверг, 14 октября, прогнозируется рост ВВП Германии в объеме 2,4%. В начале года эксперты полагали, что экономика ФРГ вырастет в текущем году на 3,7%. В пандемийном 2020 году экономика Германии обвалилась на 4,9%.

В настоящее время немецкая экономика страдает главным образом от задержек с поставками сырья и полуфабрикатов. Ситуация негативно отражается и на такой ключевой опоре экономики Германии, как экспорт: в августе впервые с мая 2020 года немецкие предприятия экспортировали по сравнению с предыдущим месяцем меньше продукции, чем импортировали. Тем не менее показатели по экспорту все же превышают докризисный уровень февраля 2020 года.

На 2022 год экономисты прогнозируют мощный рост экономики в Германии в объеме 4,8%.-0-

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