Эксперты прогнозируют к 2025 году увеличение числа больных туберкулезом в мире на 6 млн

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне коронавирусной пандемии человечеству грозит более активное распространение туберкулеза. По оценкам международного партнерства "Остановить ТБ", к 2025 году число больных туберкулезом в мире увеличится более чем на 6 млн. человек, сообщает Euronews.

По словам главы партнерства "Остановить ТБ" доктора Лусики Дитиу, распространение туберкулеза связано с режимом изоляции в условиях карантина и ограничением доступа к медицинской помощи.

"У людей при режиме домашней изоляции мало возможностей и средств, чтобы добраться до медицинских центров. Очень мало осталось мест, куда они могут обратиться, чтобы пройти диагностику или получить лечение. А вершина всего то, что большинство наших коллег, которые занимаются туберкулезом, - это специалисты по легочным заболеваниям или инфекционным болезням. Они сейчас вместе со своими медсестрами и лаборантами на передовой борьбы с COVID-19", - отмечает эксперт.

По данным партнерства "Остановить ТБ", при негативном развитии ситуации к 2025 году смертность от туберкулеза может достигнуть почти 1,5 млн человек. Эксперты призывают как можно скорее после отмены карантинных мер активизировать борьбу с этой болезнью.-0-