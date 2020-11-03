Эксперты рекомендуют делать КТ только по показаниям

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, в значительной части случаев не сопровождается пневмонией, поэтому делать компьютерную томографию (КТ) для определения наличия коронавируса в каждом случае подозрения на болезнь бессмысленно. Более того, даже если КТ выявит поражение легких, это не означает заболевание COVID-19 - это может быть грипп или другое заболевание, сообщили опрошенные ТАСС врачи.

"У большинства людей с COVID-19 пневмонии и не будет, то есть коронавирус есть, а пневмонии нет", - сказал ТАСС заведующий отделением лучевой диагностики московской клинической больницы им.М.П.Кончаловского Борис Бродецкий. Он отметил, что лучший метод диагностики коронавируса - ПЦР. "Здесь вопрос в том, что в 80% случаев все-таки COVID-19 протекает без симптомов или легко. Когда эти 80% людей нервничают и начинают бегать на КТ, ничего полезного они не делают", - подчеркнул специалист. Он отметил, что важными являются такие показатели, как уровень кислорода в крови, температура, наличие одышки и многие другие клинические признаки, маркеры COVID-19.

Руководитель отдела лучевой диагностики Медицинского научно-образовательного центра и заведующий кафедрой лучевой диагностики факультета фундаментальной медицины МГУ им.М.В.Ломоносова Валентин Синицын согласен с ним. "Главным критерием является клиническая картина - температура, общее самочувствие, частота дыхания, снижение насыщения крови кислородом. Не бывает так, что у человека поражены все легкие, а он нормально дышит, это всегда проявляется клинически. И если врач видит, что у человека есть серьезная проблема со здоровьем, он его направляет в больницу даже без КТ. А в больнице пациенту уже обязательно сделают КТ и проведут все другие методы диагностики", - сказал Синицын.

Кроме того, он отметил, что, например, при гриппе также могут возникать поражения легких, однако нет практики такого частого проведения КТ при данном заболевании. "Как специалист, могу вам провести аналогию с эпидемией гриппа, потому что меня часто спрашивают: а вы при гриппе когда-нибудь КТ так широко делали? Нет. Хотя широко известно, что и при гриппе часто встречаются изменения в легких", - рассказал Синицын.

Эксперты подчеркивают, что в первую очередь в случае недомогания или подозрения на болезнь следует обратиться к специалисту, который определит дальнейшие действия. "Мой призыв - верить врачам, все они искренне желают добра пациентам. Но не просите без нужды делать вам КТ", - сказал Синицын.

Не стоит лишний раз нагружать свой организм, отмечают врачи. "В основе рентгеновских исследований, к которым относится и КТ, - ионизирующее излучение, никакой пользы в них нет. Если вы настаиваете на частом проведении КТ без показаний, вы подвергаете себя гипотетическому риску. Хотя, конечно, при диагностических исследованиях дозы далеки от тех, которые вызывают лучевую болезнь. Но ведь неспроста стараются воздерживаться от проведения рентгеновских исследований беременным женщинам и с осторожностью назначают их детям", - заключил Бродецкий.-0-