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12 июня 2020, 11:14

Эксперты: российский "Газпром" теряет позиции на экспортном рынке

Укладка труб газопровода "Северный поток - 2". Фото из архива DPA
Укладка труб газопровода "Северный поток - 2". Фото из архива DPA

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки "Газпрома" на европейский рынок газа снизились в первом квартале 2020 года на 24,2%. Таковы данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. На отдельных направлениях падение газового экспорта особенно драматичное. Так, по данным турецкого энергетического ведомства EPDK, в марте Турция импортировала на 70% меньше российского газа, чем годом ранее. Сбыт голубого топлива "Газпрома" в Германию, по данным ФТС РФ, снизился за это же время на 45%. В этих условиях эксперты все чаще обращаются к теме экономической эффективности крупных инфраструктурных проектов "Газпрома", сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Спрос на газ обновляет исторические минимумы

Падение спроса на газ в текущем году носит глобальный характер и станет крупнейшим в истории. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе по рынку газа. По прогнозу МЭА, по итогам этого года мировой спрос на газ снизится на 4%. Это рекордное падение - в последний раз резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 году, но и тогда он снизился лишь на 2%. По словам экспертов, пандемия COVID-19 - главная, но далеко не единственная причина снижения спроса.

Как заявил DW руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, не стоит сбрасывать со счетов климатические изменения, способные вызывать 15%-ные колебания спроса на газ в годовом выражении. "Напомню, что зима 2019-2020 годов была теплой. Также из-за неопределенности с транзитом через Украину "Газпром" закачал еще в прошлом году в европейские подземные хранилища газ по максимуму", - отметил эксперт.

Безусловно, не в пользу "Газпрома" оказалась и ситуация с мировыми ценами на нефть и газ. "Когда цены на нефть падают, и при этом снижаются спотовые цены, контрактные цены (по которым работает "Газпром") оказываются выше. Соответственно, потребителю становятся неинтересными такие условия", - говорит Вячеслав Кулагин.

Турецкий рынок: Россия опустилась на пятое место

Вероятно, именно последний фактор заставил Турцию обратить взгляд на альтернативных России поставщиков. Страна наращивает закупку сжиженного природного газа (СПГ), поскольку он оказывается в несколько раз дешевле российского трубопроводного. Основным поставщиком СПГ в Турцию являются США. Их поставки в марте выросли более чем на 300%. Доля американцев на турецком рынке сейчас составляет 9,38%. Доля России - 9,89%, и это пятое место на турецком газовом рынке.

Упрочил свои позиции на рынке Турции и Азербайджан. Он стал лидером по поставкам в марте и занял почти четверть рынка. На втором месте - Катар, на третьем - Иран, на четвертом - Алжир. "Конкуренция на турецком рынке обострилась после того, как на него вышел Азербайджан: в 2019 году начал работать газопровод TANAP, по которому Турция должна покупать 6 млрд кубометров газа в год", - говорит руководитель информационно-аналитического центра компании "Альпари" Александр Разуваев.

К тому же проблемой является снижение спроса в стране как таковое. "Турция уже несколько лет подкидывает нам сюрпризы. Ожидалось, что спрос на газ там будет расти, но этого не происходит", - констатирует Вячеслав Кулагин. В сложившихся обстоятельствах для "Газпрома" особенно неприятно то, что именно в этом году им был запущен "Турецкий поток", одна из веток которого ориентирована непосредственно на рынок Турции. Снижение поставок было замечено компанией еще в феврале, когда замглавы "Газпрома" Елена Бурмистрова признала, что, видимо, теперь газу из "Турецкого потока" придется искать применение в других странах.

А нужен ли был "Турецкий поток"?

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин убежден в том, что так называемые стройки века, которые "Газпром" инициировал для того, чтобы снизить зависимость от украинского транзита, в принципе были не нужны. "Это было очевидно еще до того, как все эти "потоки" были задуманы: пропускная способность российских газопроводов в сторону Европы вдвое превышала объемы газа, которые туда экспортировались. А действующая на территории России газотранспортная сеть была вполне достаточна, чтобы прокачать этот газ в сторону европейских потребителей", - заявил он DW.

По мнению эксперта, "Турецкий поток", как и оба "Северных", а также новый газотранспортный коридор с Ямала к Балтийскому и Черному морям - это чисто политические проекты, которые обошлись России в $140-150 млрд. "В действительности у них всего два смысла - ложно понимаемая геополитика и желание перевести деньги из бюджета государственной компании "Газпром" в частные карманы близких к руководству подрядчиков по строительству никому не нужных газопроводов", - считает Михаил Крутихин.

"Теоретически эти трубопроводы можно было не строить, - рассуждает Вячеслав Кулагин. - Но это означало бы для "Газпрома" полную зависимость от транзита через Украину, что было бы чревато резким подъемом ставок за транзит в ультимативном ключе". По словам эксперта, не исключена ситуация, при которой Украина увеличила бы тариф за транзит в пять раз, в результате чего он превысил бы сегодняшнюю цену на газ в Европе, и "Газпром" был бы вынужден платить. "Идеальная ситуация - это когда есть несколько газопроводов с равномерной загрузкой, по каждому маршруту осуществляется не более 30% поставок и есть запас мощностей на 20-30%. Тогда можно при необходимости наращивать и оптимизировать поставки", - полагает эксперт.

В "Газпроме" выплатят щедрые дивиденды

Из-за снижения экспорта и цен на газ "Газпром" недополучит в текущем году значительные средства от работы на экспортном рынке. Так, средняя стоимость экспортного газа компании в первом квартале составила $146,2 за тысячу кубометров (минус 36,1% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года), притом, что в свой бюджет компания изначально заложила среднюю цену на экспортируемый в дальнее зарубежье газ в размере $200 за тысячу кубов. Однако экономить из-за этого в холдинге, похоже, не собираются. "Напротив, компания ведет разработку нового никому не нужного газопровода с Ямала до Монголии в Китай, закупает новые трубы, чтобы расширять мощности трубы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", которая тоже никому не нужна", - говорит Михаил Крутихин.

Возможно, в "Газпроме" рассчитывают на скорое изменение конъюнктуры рынка, а также на то, что конкуренты снизят свою активность. "Компания прогнозирует снижение объема поставок СПГ из США, которые убыточны при текущих низких ценах, и это должно сыграть ключевую роль в ребалансировке рынка", - говорит Александр Разуваев. По его словам, о том, что монополист уверен в своей финансовой стабильности, говорит тот факт, что его совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам 2019 года в размере 15,24 рублей на акцию. "Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,8 млрд российских рублей, или 30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год по МСФО", - уточняет аналитик.

В этом году ГОСА (годовое общее собрание акционеров) "Газпрома" состоится 26 июня. Вероятно, из-за коронавируса компания не стала проводить традиционные пресс-конференции перед ГОСА, что во многом позволило ей избежать неприятных вопросов. На главной странице официального сайта компании размещен доклад об экспорте в Европу по итогам 2018 года, в котором говорится о безоговорочном лидерстве "Газпрома", в частности на турецком рынке.-0-

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