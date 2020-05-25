Эксперты считают, что кризис на рынке нефти может привести к остановке НПЗ в России

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маржа российской нефтепереработки при сохранении низких цен на нефть с мая может снизиться, а летом и вовсе стать отрицательной, что может привести к остановке отдельных НПЗ. Это следует из отчета агентства Argus Media о перспективах российской нефтяной отрасли в 2020 году, сообщает ТАСС.

"При сохранении низких цен на нефть до конца года с мая маржа переработки резко снизится, а летом может стать отрицательной. Это может закончиться остановкой отдельных НПЗ. Ухудшение экономики переработки вкупе с падением спроса повлечет за собой снижение объемов переработки нефти и изменение структуры выпуска продукции", - говорится в отчете.

Если в первом квартале маржа переработки в России была высокой - $28 на тонну, то по году она может снизиться до минус $3 за тонну. Основным фактором ухудшения экономики переработки нефти станет снижение величины таможенной субсидии и обратного акциза на нефть, отмечают эксперты агентства.

Маржа в топливной рознице напротив вырастет (до 20-25%), добавляют в Argus. При сокращении оптовых цен это позволит снизить стоимость в рознице в диапазоне от 1 до 3 рублей на литр топлива.-0-