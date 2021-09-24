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24 сентября 2021, 21:47

Эксперты: США могут столкнуться с дефолтом по долговым обязательствам в середине октября

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу в период между 15 октября и 4 ноября, если Конгресс не поднимет потолок госдолга. Такие оценки приводят в пятницу эксперты придерживающегося центристских взглядов вашингтонского Центра двухпартийной политики по итогам проведенного анализа, сообщает ТАСС.

Ранее специалисты ожидали, что, скорее всего, где-то между серединой октября и серединой ноября наступит день, когда у Министерства финансов США закончатся деньги для выполнения долговых обязательств страны. США никогда не объявляли дефолт по своим долгам, и эксперты говорят, что это может привести к катастрофическим последствиям.

"Как поступит Минфин в такой ситуации, неизвестно. Мы никогда не были в этой ситуации раньше, - отметил директор центра по экономической политике Шай Акабас. - Что мы точно знаем, так это то, что риски будут значительными, а затраты потенциально чрезвычайно высокими".

В настоящее время Минфин США использует так называемые чрезвычайные меры, чтобы страна могла выполнять свои долговые обязательства.

Как поясняют эксперты, повышение или приостановка лимита задолженности не влияет напрямую на размер госдолга. Вместо этого он позволяет Минфину занимать больше денег для оплаты расходов, уже утвержденных ранее исполнительной и законодательной властями страны. Если ведомство не сможет занимать больше денег после того, как исчерпает все свои возможности, поясняет Шай Акабас, оно столкнется с целым рядом крайне рискованных и потенциально неэффективных вариантов, чтобы ослабить последствия кризиса.

Он добавил, что Минфин будет не в состоянии выплатить примерно 40% платежей, которые подлежат погашению после даты объявления дефолта, и будет вынужден отдавать приоритет одним долгам перед другими. "Когда это распространится на всю экономику страны, и если это будет продолжаться достаточно долго, то может привести к судебным искам людей, утверждающих, что одни получают деньги раньше других", - отметил эксперт.

В понедельник Сенат Конгресса США должен провести голосование по одобренному Палатой представителей законопроекту, который повысит лимит задолженности. Однако имеющие меньшинство сенаторы-республиканцы пообещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать данную инициативу.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что промедление в том, что касается повышения потолка американского госдолга, "может нанести непоправимый ущерб американской экономике и мировым финансовым рынкам". В свою очередь Белый дом ожидает, что Конгресс США поднимет потолок государственного долга или же приостановит лимит заимствований, чтобы не допустить дефолта.

Потолок не позволяет Минфину выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга, либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года, и рост госдолга был приостановлен до конца июля 2021 года. Новый лимит задолженности включает дополнительные заимствования Вашингтона с лета 2019 года. Бюджетное управление Конгресса в июле подсчитало, что новый лимит, скорее всего, должен составить чуть больше $28,5 трлн. По подсчетам экспертов, реальный уровень госдолга находится примерно на этом уровне.

Потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее Йеллен не раз предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны. Ранее республиканцы заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению госдолга.

Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами. В 2019 году Конгресс приостановил лимит заимствований, или потолок долга, до 31 июля 2021 года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.-0-

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