Эксперты стран "нормандской четверки" в Париже обсуждали реализацию минских договоренностей

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина) на прошедшей в Париже 12 июля встрече обсудили необходимость выполнения минских договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече обсуждались шаги, которые необходимо сделать для выполнения минских договоренностей. Первоочередной задачей называлось устойчивое перемирие. Подробности о встрече не сообщаются.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.-0-