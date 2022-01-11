Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 11 января 2022
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:15 В Японии гигантскую рыбу продали на аукционе В мире
22:37 В столице Аргентины из-за жары произошло массовое отключение электричества В мире
22:12 Хоккеисты "Ак Барса" обыграли СКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
21:57 Эксперты: вакцина хорошо защищает от госпитализации при заражении омикроном В мире
21:53 В Буркина-Фасо арестовали военных, готовивших государственный переворот В мире
21:49 Замглавы МИД Беларуси провел ряд встреч в Риме по темам отношений с ЕС и ФАО Политика
21:40 Рекордное число госпитализированных с COVID-19 зафиксировали в США В мире
21:29 Белорусские баскетболистки проиграли в матчах EWBL Спорт
21:16 Ансамбль "Хорошки" подготовил программу о белорусских зимних праздниках и обрядах Культура
20:56 Стали известны даты матчей минского СКА в 1/8 финала Кубка ЕГФ Спорт
20:28 ОДКБ и МО Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов правоохранителям Политика
20:12 Парламентские выборы в Венгрии назначены на 3 апреля В мире
19:47 Караев об обсуждении проекта Конституции: встречи с людьми позволяют определить самые волнующие темы Регионы
19:30 Около 25,9 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал" Общество
19:25 Учеников года Минской области назовут 14 января в Столбцах Регионы
19:19 В Минске столкнулись "БМВ" и милицейский автомобиль Происшествия
18:53 Продбезопасность, противодействие давлению извне, соцсфера: Кыргызстан объявил приоритеты председательства в ЕАЭС Политика
18:44 Штамм омикрон стал преобладающим в Бразилии В мире
18:40 Сенатор: жители Казахстана стали жертвами очередного заговора Запада Общество
18:37 В ДТП под Житковичами погиб пассажир микроавтобуса Происшествия
18:36 Самосуев: Беларусь проводит политические преобразования для себя, а не чтобы угодить ЕС Политика
18:32 Воинский контингент миротворческих сил Беларуси выполняет задачи по охране объектов военной инфраструктуры Казахстана Общество
18:30 Глава Роспотребнадзора рассказала о заразности штамма омикрон В мире
18:23 Выступление Президента Беларуси на церемонии вручения премии "За духовное возрождение" Президент
18:11 Ректор БГПУ: белорусы - мирные люди, но всегда готовы отстоять свободу и независимость Общество
18:04 За попытку взорвать авто жены житель Лепельского района получил 14 лет колонии Происшествия
17:56 Профсоюзный лидер о проекте Конституции: эти изменения белорусам подсказывает сама жизнь Регионы
17:51 Напал с кирпичом на девушку: в Ошмянах задержан грабитель Происшествия
17:49 Палитра видов, жанров и стилей: выставку к 30-летию первой белорусской галереи представит НББ Афиша
17:48 Поисковик "Виккру": патриотизм воспитывается конкретными делами Регионы
Все новости
Все новости
В мире
11 января 2022, 21:57

Эксперты: вакцина хорошо защищает от госпитализации при заражении омикроном

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Рекордное число госпитализированных с COVID-19 зафиксировали в США
Штамм омикрон стал преобладающим в Бразилии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация является эффективным способом защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализации при заражении омикрон-вариантом коронавируса. Такое заявление главы департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери приводит ТАСС.

"Результаты последних исследований свидетельствуют, что эффективность вакцин против заражения омикроном ниже, чем для других вариантов, - отметил Марко Кавалери. - В результате существует вероятность того, что больше вакцинированных людей заразятся данным штаммом. В то же время исследования показывают, что вакцинация продолжает обеспечивать высокий уровень защиты против тяжелого течения заболевания и госпитализации при заражении омикроном. А последние данные говорят о том, что люди, получившие бустерную дозу, защищены лучше, чем те, кто прошел только первичный курс вакцинации".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября прошлого года обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ВОЗ полагают, что данный вариант является более заразным, однако само заболевание при заражении этим штаммом протекает в среднем в более мягкой форме, чем в иных случаях, в том числе при заражении вариантом дельта.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус
Новости рубрики В мире
Фото Shutterstock В Японии гигантскую рыбу продали на аукционе
Фото из архива В столице Аргентины из-за жары произошло массовое отключение электричества
Фото из архива В Буркина-Фасо арестовали военных, готовивших государственный переворот
Фото из архива Рекордное число госпитализированных с COVID-19 зафиксировали в США
Парламентские выборы в Венгрии назначены на 3 апреля
Фото из архива Штамм омикрон стал преобладающим в Бразилии
Главное
Премия "За духовное возрождение" присуждена республиканскому общественному объединению "Патриоты Беларуси" Лукашенко: молодое белорусское государство умеет находить эффективные ответы на любые вызовы
Сергеенко: более 4 тыс. откликов и предложений поступило от населения по проекту Конституции
Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается к концу января-началу февраля
Для вас – только лучшее! Открылась новая заправка "Белоруснефть"
Топ-новости
Лукашенко: искусство, спорт, общественная деятельность должны быть высокоморальными и созидательными
Лукашенко: утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего
Обнародованы фотографии Лукашенко в президентском мерче
Талай: наш фонд всегда готов помочь тем, кому сейчас нелегко
Поисковик "Виккру": патриотизм воспитывается конкретными делами
Рыженков: изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это понимает
Воинский контингент миротворческих сил Беларуси выполняет задачи по охране объектов военной инфраструктуры Казахстана
Замглавы МИД Беларуси провел ряд встреч в Риме по темам отношений с ЕС и ФАО
Луцкий о Конституции: в наших силах сделать так, чтобы общество развивалось без потрясений
Около 25,9 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"
Кочанова 14 января проведет встречу с гражданами для обсуждения проекта Конституции
Беларусь в январе-ноябре увеличила экспорт товаров и услуг до $44,5 млрд
Андрейченко: события в Казахстане показали, насколько важны надежные союзники
Миклашевич: все изменения по Конституции основываются на предложениях граждан
За сутки в Беларуси зарегистрирован 691 пациент с COVID-19, выписаны 517
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.