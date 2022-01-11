Эксперты: вакцина хорошо защищает от госпитализации при заражении омикроном

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация является эффективным способом защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализации при заражении омикрон-вариантом коронавируса. Такое заявление главы департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери приводит ТАСС.

"Результаты последних исследований свидетельствуют, что эффективность вакцин против заражения омикроном ниже, чем для других вариантов, - отметил Марко Кавалери. - В результате существует вероятность того, что больше вакцинированных людей заразятся данным штаммом. В то же время исследования показывают, что вакцинация продолжает обеспечивать высокий уровень защиты против тяжелого течения заболевания и госпитализации при заражении омикроном. А последние данные говорят о том, что люди, получившие бустерную дозу, защищены лучше, чем те, кто прошел только первичный курс вакцинации".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября прошлого года обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ВОЗ полагают, что данный вариант является более заразным, однако само заболевание при заражении этим штаммом протекает в среднем в более мягкой форме, чем в иных случаях, в том числе при заражении вариантом дельта.-0-