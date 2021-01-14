Эксперты ВОЗ прибыли в Китай исследовать происхождение коронавируса

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прилетела в китайский город Ухань провинции Хубэй, сообщает Синьхуа.

Данная группа вместе с китайскими учеными проведет совместные исследования по отслеживанию источника происхождения коронавируса нового типа.

Как сообщает Reuters, эксперты прибыли на рейсе из Сингапура. Согласно действующим в Китае правилам, ученые будут находиться на карантине 14 дней. Однако в это время они будут работать с китайскими коллегами по видеосвязи.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус приветствовал решение китайских властей о поездке в КНР международной миссии экспертов для выяснения происхождения нового коронавируса. "Мы приветствуем заявление, касающееся международной группы для исследования происхождения вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Мы ожидаем тесной работы с нашими китайскими партнерами по вопросу об этой исключительно важной миссии в целях определения источника вируса и пути его внедрения в человеческую популяцию", - подчеркнул глава ВОЗ.

В ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом 2020 года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами ВОЗ и Китая документа об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года международная организация признала ее пандемией.-0-